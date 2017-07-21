"Единая Россия" готова к возможным хакерским атакам спецслужб США

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. "Единая Россия" готова к хакерским атакам со стороны американских спецслужб, при этом заявления экс-главы АНБ и ЦРУ Майкла Хайдена свидетельствую о том, что попытки взломать партийную почту делались не раз, но не увенчались успехом, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Ранее в пятницу экс-глава АНБ и ЦРУ Майкл Хайден, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, заявил, что взлом партийной переписки, в котором США обвиняют Россию, является нормальной работой спецслужб. А потому, по его словам, США были бы рады проделать "то же самое" в отношении "Единой России". При этом он отметил, что для этого даже не надо идти к начальству за разрешением, а "взлом электронной почты — это уважаемая традиция государственного шпионажа".

"Мы готовы к подобным атакам возможным. Если экс-глава (АНБ) сейчас об этом заявляет, это говорит о том, что они делали многочисленные попытки, и это у них не получилось. Я так оцениваю", — заявил Шхагошев РИА Новости.

Парламентарий считает, что даже если американским спецслужбам и удастся взломать почту "Единой России", то главной своей цели они все равно не смогут достичь.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".