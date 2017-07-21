"Единая Россия" готова к возможным хакерским атакам спецслужб США

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. "Единая Россия" готова к хакерским атакам со стороны американских спецслужб, при этом заявления экс-главы АНБ и ЦРУ Майкла Хайдена свидетельствую о том, что попытки взломать партийную почту делались не раз, но не увенчались успехом, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Ранее в пятницу экс-глава АНБ и ЦРУ Майкл Хайден, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, заявил, что взлом партийной переписки, в котором США обвиняют Россию, является нормальной работой спецслужб. А потому, по его словам, США были бы рады проделать "то же самое" в отношении "Единой России". При этом он отметил, что для этого даже не надо идти к начальству за разрешением, а "взлом электронной почты — это уважаемая традиция государственного шпионажа".
"Мы готовы к подобным атакам возможным. Если экс-глава (АНБ) сейчас об этом заявляет, это говорит о том, что они делали многочисленные попытки, и это у них не получилось. Я так оцениваю", — заявил Шхагошев РИА Новости.
Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".