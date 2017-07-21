Неверов посоветовал ЦРУ и АНБ искать секреты ЕР на официальном сайте

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов порекомендовал АНБ и ЦРУ искать секреты партии на её официальном сайте; а заявления о намерении взломать почту партии — попытка оправдать в глазах налогоплательщиков США бюджетные деньги, которые выделяются спецслужбам страны на кибератаки.

Ранее в пятницу экс-глава АНБ и ЦРУ Майкл Хайден, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, заявил, что взлом партийной переписки, в котором США обвиняют Россию, является нормальной работой спецслужб. А потому, по его словам, США были бы рады проделать "то же самое" в отношении "Единой России". При этом он отметил, что для этого даже не надо идти к начальству за разрешением, а "взлом электронной почты — это уважаемая традиция государственного шпионажа".

"Чтобы узнать все о нашей партийной деятельности, достаточно зайти на наш официальный сайт. Хотите знать все о нашем финансировании — загляните на сайт Центризбиркома. Это попытка оправдать в глазах налогоплательщиков США деньги, которые выделяются вам из бюджета страны на кибератаки", — сказал РИА Новости Неверов.

Он добавил, что может даже подсказать, где именно на сайте вывешиваются внутренние документы, а именно решения бюро высшего совета партии за подписью его председателя Бориса Грызлова, а также решения президиума генсовета за подписью самого Неверова.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".