Важней всего погода в Думе: депутаты закончили первый год в новом составе

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума в пятницу закрыла весеннюю сессию, а вместе с этим и свой первый рабочий год в новом составе. Этот думский год запомнился людям не только принятыми законами, но и интересными инициативами.

Депутаты седьмого созыва за первый год работы внесли на рассмотрение 1026 законопроектов, из которых приняли 225 законов. Народные избранники также внесли поправки и в свой регламент — голосовать по доверенностям теперь запрещено, для прогульщиков пленарных заседаний введены штрафы, а длительность весенней сессии, а значит работы депутатского корпуса, была увеличена.

Еще в ходе осенней сессии депутаты начали жаловаться на усталость. Первыми выразили свое недовольство женщины-парламентарии. В ходе одного из пленарных заседаний депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева напомнили коллегам, что они хотят дышать свежим воздухом и сохранить погоду в доме. "Мы — женщины, нам надо прийти домой и еще мужей покормить, а вас жены там дома покормят. Вы что на самом деле делаете?" — высказалась Плетнева.

Представитель правительства в Госдуме Александр Синенко также пожаловался, что вынужден находиться не там, где бы ему хотелось. В ходе дискуссии при обсуждении законопроекта, связанного с охотой, он заявил: "Я не охотник, я рыбак. Кстати, судак пошел на Волге. А мы здесь…"

После подобных заявлений было принято решение ввести производственную гимнастику. Комплекс упражнений должны были разработать депутаты-спортсмены от "Единой России" Николай Валуев и Ирина Роднина. Однако журналистам за весь год так и не посчастливилось наблюдать, как народные избранники тянут руки и ноги в зале пленарных заседаний.

Жаловались депутаты и на условия, в которых приходится работать. Прямо во время заседания у депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева сломалось кресло. Аппарат ГД оперативно устранил проблему и усилил конструкцию.

Во время очередной грозы в Москве в Госдуме протекла крыша, и вода начала капать прямо на депутатов, которые в это время трудились в зале пленарных заседаний. Первой подметила неладное вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет, ну что я могу сделать. Для депутатов Государственной Думы это, наверное, самое увлекательное занятие – поднять голову к потолку и увидеть, что там течет" — заявила Яровая.

Парламентарии по-разному отреагировали на ЧП: одни предлагали срочно эвакуироваться, другие — сидеть до конца вопреки стихии, а кто-то в очередной раз предложил подумать о переезде Госдумы в новое здание. В итоге спикер Вячеслав Володин принял решение досрочно завершить пленарное заседание, отметив, что Госдума только тогда переедет в новое здание, когда "последний избиратель переедет в новую квартиру".

В управлении делами президента России рассказали, что было повреждено потолочное перекрытие размером 10 на 10 сантиметров, промокли два кресла. К утру следующего дня все неполадки с потолком были устранены, а кресла — высушены и почищены.