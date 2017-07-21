Посол Польши в России проинформировал ГД и МИД о законе по декоммунизации

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк проинформировал Госдуму и российское министерство иностранных дел о содержании и причинах изменения законодательства о декоммунизации, сообщили РИА Новости в МИД Польши.

"Несмотря на нежелание некоторых представителей российской стороны принять во внимание факты — как касательно закона, так и исторических событий — мы неустанно подтверждаем желание предметного и конструктивного диалога. Поэтому о содержании и причинах и существе последних законодательных изменений в Польше посол РП в Российской Федерации Влодзимеж Марчиняк исчерпывающе информировал представителей как российской Думы, так и Министерства иностранных дел", — говорится в заявлении.

"По-прежнему актуально также приглашение посла России Сергея Андреева в польский парламент", — подчеркнули в ведомстве.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.