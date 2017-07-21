Путин: нельзя решать любые проблемы с помощью налоговых льгот

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Нельзя решать все проблемы с помощью налоговых льгот, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

"Что касается налоговых льгот, то это не самый лучший способ решения проблем. Проблем много, и если мы каждую эту проблему будем решать с помощью налоговых льгот, то мы просто растащим бюджет, он прекратит свое существование", — заявил Путин, отвечая на вопрос о возможности предоставления налоговых льгот для компаний, которые принимают на работу определенное количество молодых специалистов.

При этом Путин отметил, что для решения вопроса трудоустройства молодежи создана программа по работе с бизнесом и крупными компаниями.

"На это нацелено, скажем, работа Агентства по стратегическим инициативам. И с объединениями предпринимателей постоянно в контакте на этот счет. Организуем систему предварительного отбора, практики, совместную деятельность по подготовке кадров между крупными нашими компаниями и высшими учебными заведениями. Целый большой план. И я очень рассчитываю, что он сработает", — сказал глава государства.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>