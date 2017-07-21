Путин: политики должны не спекулировать на проблемах, а предлагать решения

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что политики должны не спекулировать на проблемах, в том числе коррупции, а предлагать решения.

"Жизнь настолько сложна и многообразна, что решить все вопросы, можете мне поверить здесь, причем решить эти вопросы идеальным образом, не представляется возможным и не представится вообще никому. Но это не значит, что не нужно к этому стремиться. Нельзя только спекулировать на этих проблемах, а нужно предлагать свои решения", — сказал Путин во время общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус", говоря о политиках.

"Нельзя спекулировать, скажем, на проблеме коррупции: она во всем мире распространена, а в странах с переходной экономикой, где еще не отрегулировано законодательство, еще не в полном объеме работают даже экономические законы, это сложнее, и там она нарастает", — добавил Путин.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>