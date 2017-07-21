Путин о своем возможном преемнике: решающее слово скажет народ

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о своем возможном преемнике на посту главы государства, заявил, что существует практика предлагать кандидата, на которого стоит обратить внимание, но решающее слова за народом.

Президенту на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи был задан вопрос, есть ли у него политический преемник.

"Хочу вам сразу сказать, что общая международная практика заключается в том, что если лидер партии, страны, государства уходит, то, как правило, не всегда, но как правило, кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на какого-то человека как на того, кто может возглавить правительство страны или партии. Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией РФ. Поэтому кого бы кто бы ни предлагал, личный выбор всегда за гражданами РФ", — сказал Путин.