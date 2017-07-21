Россия и Египет активизировали взаимодействие и контакты по авиасообщению

ЧЭНДУ (Китай), 21 июл — РИА Новости. Россия и Египет в последнее время активизировали контакты и взаимодействие по вопросу возобновления авиасообщения между странами, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.

"В последнее время взаимодействие и контакты с египетской стороной активизировались, видимо, это связано с приближением туристического сезона в Египте", — сказал он.

При этом замглавы Минтранса отметил, что проект межправительственного соглашения по авиабезопасности между Москвой и Каиром не подвергся пересмотру. Ранее сообщалось, что египетская сторона еще изучает российские требования в рамках предложенного к подписанию меморандума, однако официального ответа Каира по этому вопросу еще не было. "Мы не пересматривали тот проект соглашения, который у нас прошел все процедуры согласования. Пока он остается в прежней редакции", — сказал Окулов.

По его словам, у российской стороны остаются претензии к обеспечению безопасности в аэропортах Египта, но они "носят сугубо технический характер". "У нас есть основания полагать, что эти замечания будут устранены", — подчеркнул замминистра.

По мнению Окулова, говорить о сроках возобновления авиасообщения преждевременно: "Устанавливать какие-то сроки будет неправильно, все равно должна будет пройти проверка на выездной комиссии, и после этого уже будет приниматься решение по ее результатам".

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Расследование причин крушения продолжается до сих пор.

Для возобновления авиасообщения российская сторона предложила Египту значительно усилить меры безопасности в аэропортах, а также подписать межправительственное соглашение по безопасности авиасообщения. Египет в начале 2017 года отчитался о завершении масштабной работы по повышению мер безопасности, однако межправсоглашение до сих пор не подписано.