Путин заявил, что не стал менять конституцию для продления полномочий

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его упрашивали поменять конституцию для продления срока полномочий главы государства, но он не стал и делать этого не будет.

"Есть предусмотренные конституцией сроки исполнения президентом своих обязанностей… Меня даже упрашивали конституцию поменять, я не стал этого делать, и не намерен делать этого в будущем. Конституция, все написано в конституции", — сказал Путин в пятницу в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>