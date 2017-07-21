МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов к активности при рассмотрении законопроектов и предложил сделать системным проведение парламентских слушаний по социально значимым инициативам.
"Зачастую мы считаем, что можно не тратить время на те обсуждения, которые кто-то из нас считает, что они понятные. Но если есть хотя бы один наш коллега, который видит эту проблему со своей точки зрения, мы должны научиться слышать его аргументы. И, возможно, мы многие вопросы будем видеть под другим углом зрения", — добавил он.
Володин предложил сделать системным проведение парламентских слушаний перед вторым чтением по наиболее социально значимым инициативам, как это было с законом о реновации жилья в Москве.