МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов к активности при рассмотрении законопроектов и предложил сделать системным проведение парламентских слушаний по социально значимым инициативам.

"Эта тема зачастую звучит, и звучит в СМИ, о том, что в Госдуме улучшилась дисциплина. Это действительно так. Но главное все-таки не дисциплина, а главное — рост активности депутатов Госдумы при рассмотрении обсуждаемых вопросов и тем", — сказал Володин на последнем заседании весенней сессии нижней палаты.

"Зачастую мы считаем, что можно не тратить время на те обсуждения, которые кто-то из нас считает, что они понятные. Но если есть хотя бы один наш коллега, который видит эту проблему со своей точки зрения, мы должны научиться слышать его аргументы. И, возможно, мы многие вопросы будем видеть под другим углом зрения", — добавил он.

Володин предложил сделать системным проведение парламентских слушаний перед вторым чтением по наиболее социально значимым инициативам, как это было с законом о реновации жилья в Москве.