В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с вице-президентом Ирака

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле подтверждают подготовку встречи президента РФ Владимира Путина с прибывающим 23 июля в Россию вице-президентом Ирака Нури аль-Малики, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Такая встреча готовится", — заявил Песков в пятницу.

В преддверии поездки Аль-Малики заявил в интервью РИА Новости, что в ходе визита в Россию рассчитывает встретиться со многими высокопоставленными лицами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По его словам, он намерен сосредоточиться "на необходимости активизации роли РФ в регионе и в Ираке в частности, и активизации экономических отношений в сферах электроэнергии, энергетики и торговли". Кроме того, по словам аль-Малики, речь в ходе переговоров также пойдет о поставках российских вооружений иракской армии.