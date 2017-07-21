УФА, 21 июл – РИА Новости, Рамиля Салихова. Глава "Россотрудничества" Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и главный федеральный инспектор по республике Дмитрий Мусин стали кандидатами в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации, сообщил РИА Новости в региональном представительстве партии "Единая Россия".

В пресс-службе Россотрудничества ранее сообщили РИА Новости, что в ближайшее время будет объявлено о включении Глебовой в предвыборную тройку врио главы республики Александра Бречалова, который претендует на пост главы Удмуртии. По информации пресс-службы, если Бречалов победит на выборах, то Глебова может в сентябре покинуть свой пост и стать представителем от Удмуртии в СФ.

"Я благодарен депутатам муниципалитетов за доверие и поддержку. Работать сообща, командой на благо региона – наша главная задача. Как того требует процедура, сегодня я также предложил свою тройку кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин", — процитировали в отделении партии Александра Бречалова.

По словам собеседника агентства, 21 июля врио главы Удмуртии Александр Бречалов сдал в ЦИК региона листы поддержки кандидата с подписями депутатов.

"Теперь Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов примет решение о регистрации кандидата. Отметим, что в случае победы на выборах главы Удмуртской республики 10 сентября Александр Бречалов должен выбрать одного из трех представленных кандидатов в Совет Федерации от правительства региона", — пояснили в региональном отделении партии "Единая Россия".