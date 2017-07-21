Врио главы Мордовии назвал Кисляка в числе претендентов на пост сенатора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков в пятницу назвал посла России в США Сергея Кисляка в числе трех претендентов на пост сенатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

Ранее источник в руководстве Совфеда сообщил РИА Новости, что чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк будет делегирован в Совет Федерации сенатором от Мордовии. По его словам, Кисляк станет сенатором в сентябре, после выборов главы исполнительной власти республики.

"Это три кандидатуры — Сергей Кисляк, посол России в США, Владимир Сезганов, главный федеральный инспектор по Мордовии, и Петр Тултаев, глава Саранска", — сказал Волков, слова которого процитировали в пресс-службе.

Волков в беседе с журналистами, комментируя включение в список претендентов на пост сенатора Кисляка, отметил, что "принятию этого решения предшествовал ряд консультаций".

"Я советовался с людьми, чье мнение весомо и значимо для меня и для жителей республики. Сергей Кисляк — настоящий патриот Родины, всю свою жизнь он посвятил защите интересов государства и народа России. Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии", — сказал врио главы региона.