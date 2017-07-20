Кисляк может стать замглавы международного комитета СФ, сообщил источник

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Посол РФ в США Сергей Кисляк, который, как ожидается, будет делегирован осенью в Совфед сенатором, может занять в палате пост зампреда комитета по международным делам, сообщил в четверг РИА Новости источник в СФ.

Ранее источник в руководстве палаты сообщил РИА Новости, что Кисляк, как ожидается, будет назначен сенатором от Мордовии.

"По предварительной договорённости, Кисляку в октябре будет предложена должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам", — сказал собеседник агентства в четверг.

Согласно регламенту, для назначения на должность зампреда комитета за сенатора должны проголосовать большинство членов палаты.

Ранее источник в Совфеде сообщил, что через процедуру выборов в Совфеде предстоит в октябре пройти и нынешнему главе комитета Константину Косачеву.