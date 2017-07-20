МИД России: США "очень плохо" выполняют свою часть иранской ядерной сделки

ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Власти США очень плохо выполняют свою часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Есть определенные "правила игры", которые нужно соблюдать, в том числе даже если ты являешься таким большим и влиятельным государством, как Соединенные Штаты Америки. Ядерная сделка предполагала определенные шаги со стороны Ирана, которые он добросовестно выполняет, и встречные шаги со стороны "шестерки" западных и восточных стран. Американцы свою часть сделки выполняют очень плохо", — сказал Ульянов.

Он пояснил, что американские банки и их финансовая система "запугали финансовую банковскую систему всего мира".

"Западные европейцы жалуются, что иногда они не могут даже за счет своих государственных средств оплатить проведение семинаров, когда одно упоминание Ирана заставляет банки напрячься и отказать в обработке соответствующих средств. Это уже дикость какая-то", — считает собеседник агентства.

Иран и "шестерка" международных посредников (США, Россия, Германия, Франция, Китай, Великобритания) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. Ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия СВПД.

Представитель Белого дома во вторник заявил журналистам, что США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе. Он отметил, что санкции не будут иметь отношения к СВПД, в рамках которого Вашингтон отменил ряд санкций против Тегерана.