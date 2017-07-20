Россия и США решили вопрос о хакерах до инаугурации Трампа, заявил Крутских

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. США направили Москве запрос по проблеме кибервмешательства за неделю до выборов президента, и российская сторона дала ответ на следующий день, вопрос был закрыт в январе 2017 года еще до инаугурации Дональда Трампа, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"За неделю до, собственно, выборов США (по дипканалам), наконец, сподобились задать нам вопрос о хакерах, на следующий день им был дан ответ предварительный. А в январе — еще (экс-президент США Барак) Обама был у власти, до инаугурации мы им дали развернутый ответ. И все, они замолчали", — сказал Крутских.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.