Первый кандидат в свердловские губернаторы представил подписи депутатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Первый кандидат в губернаторы Свердловской области — Игорь Торощин от ЛДПР — представил в избирательную комиссию подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра, сообщает в четверг избирком.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который также является кандидатом в губернаторы, заявил, что считает муниципальный фильтр непроходимым, и призвал своих сторонников бойкотировать выборы.

"Двадцатого июля в рабочую группу избирательной комиссии Свердловской области по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области, представил документы для регистрации Игорь Торощин. В частности, им были представлены листы поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов в поддержку своего выдвижения, а также ряд других необходимых для регистрации документов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 10 дней избирком проверит документы, представленные Торощиным. После этого областной избирком на своем заседании примет решение о регистрации Торощина либо об отказе в регистрации в качестве кандидата. Листы поддержки вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, кандидаты должны представить не позднее 26 июля.

Ранее в региональную избирательную комиссию подали документы десять претендентов: Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от "Единой России", Константин Киселев от Российской экологической партии, Игорь Торощин от ЛДПР, Виктор Костромин от партии "Народ против коррупции", Евгений Ройзман от "Яблока", юрист Иван Волков от партии "Российский общенародный союз", Олеся Красномовец от партии "Патриоты России".

Кроме того, о своем выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России заявила воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика.