Один из самых богатых сенаторов покинет Совфед в сентябре, сообщил источник

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Один из самых богатых членов Совета Федерации по итогам 2015 года, сенатор от Сахалинской области Александр Верховский уйдет из Совфеда в сентябре после выборов в областное заксобрание, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"Верховский не пошёл на выборы в заксобрание, в сентябре он уйдет (из Совета Федерации – ред.)", — сказал собеседник агентства.

Верховский в 2015 году вошёл в тройку самых богатых сенаторов, заработав в предыдущем году более 207 миллионов рублей. По итогам 2016 года его доход превысил 135 миллионов рублей.

Верховский является членом Совфеда с 2010 года, заксобрание делегировало его в палату еще при прежнем губернаторе Сахалинской области Александре Хорошавине.

Как сообщил источник, в сентябре после губернаторских выборов прекратит сенаторские полномочия и представитель в Совфеде от губернатора Ярославской области — зампред комитета по экономической политике Виктор Рогоцкий.

Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что как минимум девять сенаторов покинут Совет Федерации после региональных выборов в сентябре, в их число Верховский и Рогоцкий не вошли.