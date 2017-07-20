Россия призвала США не драматизировать процесс переговоров

МОСКВА, 20 ию — РИА Новости. Москва призывает США не драматизировать рабочий процесс переговоров, в том числе по кибербезопасности, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"Не надо драматизировать рабочий процесс, он идет, несомненно, трудно, с учетом нынешних американских реалий, но это проблема скорее американской администрации, а не наша", — сказал Крутских, отвечая на вопрос о ходе переговоров с США по созданию рабочей группы по кибербезопасности.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге ранее заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции. По словам президента РФ, эта тема поднималась и на общих мероприятиях саммита, а Россия представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности. Обсуждался этот вопрос и на его двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом.

При этом Крутских подчеркнул, что последний визит в Вашингтон замглавы МИД Сергея Рябкова подтверждает, что в диалоге с США "дипломатия работает".

Рябков 17 июля провел в Вашингтоне консультации по острым вопросам российско-американских отношений.