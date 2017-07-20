Пресс-служба Рогозина отказалась отвечать на вопрос о его полете в Молдавию

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина отказались комментировать информацию о том, на каком самолете Рогозин отправится в Молдавию на юбилей миротворческой операции на Днестре.
Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 20 июля 2017 г.
Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМРhttps://t.co/wWxMRiZTks
"Мы не будем давать комментарии по данному вопросу", — ответили РИА Новости в пресс-службе Рогозина на вопрос о том, на каком самолете полетит Рогозин.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон написал в Facebook, что Рогозин может посетить страну в конце июля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.