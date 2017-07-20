Пресс-служба Рогозина отказалась отвечать на вопрос о его полете в Молдавию

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина отказались комментировать информацию о том, на каком самолете Рогозин отправится в Молдавию на юбилей миротворческой операции на Днестре.

Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.

Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМРhttps://t.co/wWxMRiZTks — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 20 июля 2017 г.

Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации отменить визит в страну по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, так как делегация планирует прибыть на самолетах ВВС России. Рогозин в ответ в своем микроблоге в Twitter заявил, что прилетит обязательно.

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"Мы не будем давать комментарии по данному вопросу", — ответили РИА Новости в пресс-службе Рогозина на вопрос о том, на каком самолете полетит Рогозин.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон написал в Facebook, что Рогозин может посетить страну в конце июля.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.