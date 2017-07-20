Рогозин пообещал приехать в Молдову, несмотря на сообщения СМИ о запрете

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после публикаций СМИ о том, что Молдавия якобы запретила российской делегации прибыть в страну на военных самолетах, заявил, что прилетит обязательно.
"Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон написал в Facebook, что Рогозин может посетить страну в конце июля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.