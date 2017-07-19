МИД: РФ сожалеет, что пока в позиции США по дипсобственности мало просветов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Москва сожалеет, что на данный момент в позиции США, в том числе по вопросу российской дипсобственности, очень мало просветов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я считал и считаю, что нужно стремиться договориться до последнего момента, использовать все возможности. К сожалению, пока сейчас в позиции США, в том числе по дипсобственности, по другим вопросам, очень мало просветов", — сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя итоги последнего раунда переговоров с первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.