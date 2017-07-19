Теффт заявил, что обсудил Лавровым назначение Антонова послом в США

МОСКВА/ВЛАДИМИР, 19 июл — РИА Новости. Посол США в России Джон Теффт заявил, что во вторник во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил назначение Анатолия Антонова послом России в Вашингтоне.

"Вчера я встречался за обедом с министром иностранных дел РФ Лавровым, и мы обсудили разницу в назначении послов с американской и российской стороны, в том числе Антонова. Его кандидатура должна быть согласована в Думе до того, как он будет формально номинирован", — сказал Теффт журналистам во Владимире.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне.