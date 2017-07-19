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Политика

ЦИК: Минюст считает незаконным выдвижение Ройзмана на выборах губернатора

13:4819.07.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Архивное фото.Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Архивное фото.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ЦИК России получил разъяснения от Минюста по ситуации с выдвижением Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", из ответа ведомства следует, что бюро партии было не вправе выдвигать кандидата, подменяя тем самым полномочия конференции регионального отделения, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Евгений Ройзман. Архивное фото.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ройзман заявил о прекращении своей выборной кампании
"ЦИК получил ответ от Минюста на свой запрос, в котором говорится, что бюро партии не вправе было выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ в случае приостановления деятельности руководящих органов регионального отделения, подменяя тем самым конференцию регионального отделения партии", — сказал Шевченко журналистам в среду.

Как отметил член ЦИК, в ответе Минюста также указано, что это решение бюро не соответствует нормам закона "О политических партиях" и пунктам устава "Яблока".

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Памфилова назвала политически нечистоплотным заявление "Яблока" по Ройзману
Федеральное бюро "Яблока" 21 июня утвердило Ройзмана в качестве кандидата от партии на выборах губернатора Свердловской области. Выдвинуть кандидатуру мэра Екатеринбурга предполагалось 17 июня на конференции "Яблока" в Екатеринбурге, однако после демарша главы регионального отделения Юрия Переверзева, сложившего с себя полномочия и вышедшего из партии, принятие решения о кандидате было перенесено на следующую неделю.

На прошлой неделе Центризбирком разъяснил "Яблоку" недочеты, допущенные партией при выдвижении Ройзмана, а глава ЦИК РФ Элла Памфилова выражала надежду на их устранение до 21 июля. Ройзман 18 июля заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление.

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