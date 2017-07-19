ЦИК: Минюст считает незаконным выдвижение Ройзмана на выборах губернатора

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ЦИК России получил разъяснения от Минюста по ситуации с выдвижением Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", из ответа ведомства следует, что бюро партии было не вправе выдвигать кандидата, подменяя тем самым полномочия конференции регионального отделения, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Как отметил член ЦИК, в ответе Минюста также указано, что это решение бюро не соответствует нормам закона "О политических партиях" и пунктам устава "Яблока".
На прошлой неделе Центризбирком разъяснил "Яблоку" недочеты, допущенные партией при выдвижении Ройзмана, а глава ЦИК РФ Элла Памфилова выражала надежду на их устранение до 21 июля. Ройзман 18 июля заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление.