Красноярские депутаты отменили скандальный закон о повышении себе зарплат

КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Красноярского края на очередной сессии в среду отменили закон о повышении своих зарплат вдвое, вызвавший большой общественный резонанс, передает корреспондент РИА Новости.

Парламентарии единогласно проголосовали за отмену изменений, принятых ранее в краевой закон "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края". На сессии присутствовал 41 депутат.

Ранее депутаты приняли закон о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария вырастет со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Закон был подписан губернатором, но уточнялось, что повышение состоится лишь в случае корректировок краевого бюджета.

Принятие закона вызвало большой общественный резонанс, краевая прокуратура начала проверку. В "Единой России" закон назвали "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже десять лет.

Во вторник спикер регионального парламента Александр Усс (ЕР) заявил, что принятый закон — грубая ошибка: депутаты отнеслись к нему как к техническому "и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях". По словам Усса, принятый закон на самом деле не повышал заработную плату, а "открывал возможность это сделать". Однако из-за отрицательного общественного резонанса, по словам спикера, депутаты решили в среду на внеочередной сессии отменить его.