Протоколы с QR-кодом используют на довыборах в Госдуму в двух округах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Технологию печати протоколов об итогах голосования с машиночитаемый кодом (QR-кодом) будут использовать в единый день голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в двух одномандатным округах, соответствующее решение ЦИК принял в среду.
В постановлении отмечено, что избиркомы Брянской и Ленинградской областей должны не позже 20 августа определить перечень избирательных участков, на которых будет применяться эта технология.
На выборах 18 сентября 2016 года в трех регионах была организована опытная зона для тестирования программы, предполагающей применение QR-кода, которая позволит минимизировать количество ошибок при вводе протоколов в ГАС "Выборы" и ускорить этот процесс. Новая программа была разработана по инициативе избиркома Санкт-Петербурга. В рамках опытной зоны 15 участковых комиссий Петербурга, пять комиссий Липецкой области и шесть комиссий Владимирской области использовали техническое оборудование, на котором была установлена эта специальная программа.