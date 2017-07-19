Протоколы с QR-кодом используют на довыборах в Госдуму в двух округах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Технологию печати протоколов об итогах голосования с машиночитаемый кодом (QR-кодом) будут использовать в единый день голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в двух одномандатным округах, соответствующее решение ЦИК принял в среду.

"При проведении дополнительных выборов депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам — Брянский одномандатный избирательный округ и Кингисеппский одномандатный избирательный округ — 10 сентября 2017 года применять технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС "Выборы", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК в среду.

В постановлении отмечено, что избиркомы Брянской и Ленинградской областей должны не позже 20 августа определить перечень избирательных участков, на которых будет применяться эта технология.

QR-код позволяет также в автоматическом режиме переносить данные протокола в государственную автоматизированную систему "Выборы", что помогает избегать ошибок и переносить данные в 7-8 раз быстрее.

На выборах 18 сентября 2016 года в трех регионах была организована опытная зона для тестирования программы, предполагающей применение QR-кода, которая позволит минимизировать количество ошибок при вводе протоколов в ГАС "Выборы" и ускорить этот процесс. Новая программа была разработана по инициативе избиркома Санкт-Петербурга. В рамках опытной зоны 15 участковых комиссий Петербурга, пять комиссий Липецкой области и шесть комиссий Владимирской области использовали техническое оборудование, на котором была установлена эта специальная программа.