Мэр Омска Двораковский подал заявление о сложении полномочий

НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Мэр Омска Вячеслав Двораковский подал в городской парламент заявление о своей отставке с 19 июля; вопрос должны рассмотреть депутаты, сообщила РИА Новости представитель горсовета Ирина Серебренникова.

"Сегодня в начале заседания Галина Николаевна (председатель горсовета Галина Горст) сообщила депутатам о том, что поступило заявление от Вячеслава Двораковского о сложении полномочий с 19 июля", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что этот вопрос как дополнительный рассмотрят депутаты на проходящей сессии горсовета.

Полномочия Двораковского истекали 11 июля, однако градоначальник продолжал исполнять обязанности мэра в связи с тем, что выборы мэра Омска в апреле не состоялись из-за отсутствия кандидатов. По решению горсовета новые выборы мэра пройдут в ноябре после выборов депутатов городского парламента. Впервые в истории Омска избрать мэра должны депутаты горсовета. Прямые выборы были отменены.

Вячеслав Двораковский родился 14 августа 1949 года в Черлаке Омской области. В 1978 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. С 1974 года работал в Омском обкоме ВЛКСМ, в штабе студенческих отрядов — в должности инструктора, начальника штаба, комиссара, а позже возглавил областной студенческий отряд.

В 1984 году назначен главным инженером треста "Омскагропромспецмонтаж". В 1987 году направлен на работу в областной комитет партии инструктором строительного отдела. В 1988 году назначен заместителем директора по строительству Сибзавода имени Борцов Революции, с февраля 1991 года — главный инженер научно-производственного объединения "Мостовик". Пять раз избирался депутатом Омского городского совета. В марте 2012 года избран председателем Омского городского совета, а 17 июня 2012 года стал мэром Омска.