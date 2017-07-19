Мэр Омска Двораковский подал заявление о сложении полномочий

НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Мэр Омска Вячеслав Двораковский подал в городской парламент заявление о своей отставке с 19 июля; вопрос должны рассмотреть депутаты, сообщила РИА Новости представитель горсовета Ирина Серебренникова.
Она уточнила, что этот вопрос как дополнительный рассмотрят депутаты на проходящей сессии горсовета.
Полномочия Двораковского истекали 11 июля, однако градоначальник продолжал исполнять обязанности мэра в связи с тем, что выборы мэра Омска в апреле не состоялись из-за отсутствия кандидатов. По решению горсовета новые выборы мэра пройдут в ноябре после выборов депутатов городского парламента. Впервые в истории Омска избрать мэра должны депутаты горсовета. Прямые выборы были отменены.
Вячеслав Двораковский родился 14 августа 1949 года в Черлаке Омской области. В 1978 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. С 1974 года работал в Омском обкоме ВЛКСМ, в штабе студенческих отрядов — в должности инструктора, начальника штаба, комиссара, а позже возглавил областной студенческий отряд.
В 1984 году назначен главным инженером треста "Омскагропромспецмонтаж". В 1987 году направлен на работу в областной комитет партии инструктором строительного отдела. В 1988 году назначен заместителем директора по строительству Сибзавода имени Борцов Революции, с февраля 1991 года — главный инженер научно-производственного объединения "Мостовик". Пять раз избирался депутатом Омского городского совета. В марте 2012 года избран председателем Омского городского совета, а 17 июня 2012 года стал мэром Омска.