МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая опровергла утверждения о её связях с Генпрокуратурой РФ.

"Где я и где генеральный прокурор?" — сказала она в интервью RT, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала интервью с Весельницкой. Согласно тексту статьи, адвокат рассказала, что "лично знакома с генпрокурором (России Юрием Чайкой)", поскольку "делилась с ним информацией" в ходе своего расследования по делу Уильяма Браудера. При этом Весельницкая в интервью американской газете заявила, что "не координировала встречу (свою с Дональдом Трампом-младшим) с правительственными структурами России" и отрицает, что встреча с сыном кандидата в президенты США была организована по запросу генпрокурора России.

"Я не знаю, что произошло между моментом нашего с ним (журналистом WSJ) разговора и публикацией интервью. Каждое мое слово было перевернуто, в ином значении представлено", — заявила адвокат RT.

Начальник главного управления международно-правового сотрудничества российской Генпрокуратуры Денис Грунис сообщил, что информация иностранных СМИ о возможном участии российской прокуратуры в подготовке состоявшейся встречи Трампа-младшего и Весельницкой является заведомо ложной.

New York Times ранее сообщила, что Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате, якобы заманившей сына Трампа на встречу.

Трамп-младший сказал NYT, что на встрече "быстро выяснилось, что у нее нет значимой информации", и стороны перешли к проблеме усыновления детей — это и было целью беседы, а якобы наличие компромата стало лишь "предлогом для встречи". Он заявил позже, что Весельницкая "не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и законе Магнитского". Сама Весельницкая ранее опровергла, что предлагала компромат на Клинтон.

Позже Трамп-младший выложил переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который организовал встречу. По словам сына президента, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым был знаком с 2013 года. В опубликованной переписке Трамп-младший отвечает Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон), то мне это нравится". Сам Голдстоун ранее заявил, что Весельницкая сообщила ему о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон.