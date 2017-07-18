Рябков надеется на возвращение к диалогу по нормализации отношений РФ и США

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва надеется, что пауза в диалоге с США по нормализации двусторонних отношений не затянется, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне он провел в Вашингтоне переговоры с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. Комментируя перспективы продолжения диалога, Рябков заявил РИА Новости, что они зависят в том числе от прогресса по вопросам дипсобственности и дипломатического персонала РФ.

"По всем направлениям разговор был достаточно плотный, прямой, без попыток сгладить углы. Надеюсь, что результаты будут, и рассчитываем на то, что пауза в продолжении этого диалога не затянется", — сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".