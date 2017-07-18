Рябков: Москва ожидает ответа США на предложения по СНВ-3

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Москва рассчитывает на ответ США на свои предложения по выполнению договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он подтвердил, что эта тема обсуждалась в ходе его переговоров с первым заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

"Что касается стратегической стабильности, то действительно приближается контрольный срок выполнения ДСНВ — 5 февраля 2018 года. В принципе выполнение этого документа идет неплохо, но есть технические вопросы, которые требуют постоянного внимания. К сожалению, американская сторона при новой администрации слишком медленно и долго раскачивается в силу ряда причин, в том числе в силу отсутствия назначений на высоких должностях. Мы подталкиваем ее к тому, чтобы эти вопросы решались более динамично", — сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".

Он пояснил, что Москва и Вашингтон в первую очередь "должны обеспечить полное выполнение договора к контрольной дате". "Во-вторых, приближается истечение его первоначального срока действия. Эта тема (перспективы договора) заслуживает обсуждения, ее нельзя оставлять без внимания. Мы предложили американской стороне обсудить эту тему, и рассчитываем на ее отклик", — сказал замглавы российского МИД.