В Кремле назвали заявление Захарченко о Малороссии его личной инициативой

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии — это его личная инициатива, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаёмся приверженными минским договорённостям", — сказал Песков журналистам.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.