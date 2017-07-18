В Мордовии не комментируют информацию о выдвижении Кисляка сенатором

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл – РИА Новости. В правительстве Мордовии не комментируют возможное выдвижение посла России в США Сергея Кисляка сенатором.

Ранее источник в руководстве Совфеда сообщил РИА Новости, что чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк будет делегирован в Совет Федерации сенатором от главы Мордовии. По его словам, Кисляк станет сенатором в сентябре после выборов главы исполнительной власти республики.

"Не знаю, откуда эта информация (о выдвижении Кисляка сенатором). Только врио главы республики уполномочен делать заявления, кто будет с ним в команде. Список претендентов будет известен после регистрации Владимира Волкова кандидатом на пост главы региона", — сказали РИА Новости в пресс-службе главы республики.

Собеседник агентства также сообщил, что документы для регистрации врио главы Мордовии в качестве кандидата уже представлены в республиканский Центризбирком. "Планируется, что заседание ЦИК, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации Волкова в качестве кандидата, состоится 21 июля", — добавил он.

В республиканском ЦИК РИА Новости сказали, что документы поступили во вторник, но при этом не уточнили, кто указан в числе претендентов на пост сенатора.

Ранее сообщалось, что документы об участии в выборах главы Мордовии в ЦИК республики представили врио главы региона Владимир Волков ("Единая Россия"), депутат Госсобрания Евгений Тюрин (ЛДПР), президент группы компаний ИМТ Дмитрий Кузякин (КПРФ), доцент Мордовского госуниверситета имени Н. П. Огарева Тимур Гераськин ("Справедливая Россия") и директор муниципального предприятия "Горремдорстрой" Петр Вельмакин ("Партия мира и единства").

Для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона им предстоит пройти муниципальный фильтр — собрать подписи 7% депутатов муниципальных образований республики.

Срок подачи документов для регистрации истекает 26 июля.

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля назначил главу республики Владимира Волкова, срок полномочий которого истекал в мае, исполняющим обязанности главы региона. Государственное собрание Мордовии назначило выборы главы республики на 10 сентября.