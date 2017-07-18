Аксенов подписал указ о назначении нового министра курортов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении руководителя регионального представительства МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым" Вадима Волченко новым министром курортов и туризма республики.

Ранее назначение Волкова согласовал крымский парламент.

"Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность республики Крым — министра курортов и туризма республики Крым на срок полномочий главы республики Крым", — говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства. Указ датируется 18 июля.

Ранее Волченко в интервью РИА Новости заявил, что россиянам не хватает информации об отдыхе в Крыму, нужно активизировать "раскрутку" полуострова. Волченко также рассказал, что на основании анализа данных предыдущих сезонов планируется создать конкретную пошаговую схему развития туризма в регионе.

Прежний министр Сергей Стрельбицкий, по словам Аксенова, был уволен по причине "нехватки жесткости". В то же время глава Крыма поблагодарил его за самоотдачу и значительный вклад в развитие отрасли.

Вадим Волченко родился в 1974 году в Москве. В 1998 году окончил Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского по специальности "лечебное дело". До событий "крымской весны" Волченко возглавлял комитет по информации в правительстве региона. С 2014 года он руководит представительством МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым", которое было развернуто в республике после воссоединения с Россией.

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