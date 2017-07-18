Эксперт: позиция США по дипсобственности толкает Россию на ответные меры

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Позиция Вашингтона по вопросу о возвращении российской дипсобственности в США фактически вынуждает Москву принять ответные меры, считает программный директор Фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.
80.4%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
16.7%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.9%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
"Тот факт, что американцы сейчас поднимают вопрос в том ключе, что "если вы будете продолжать идти на уступки, тогда мы рассмотрим вопрос о дипсобственности", Москвой конструктивно не воспринимается. Получается, что от России требуются серьёзные политические шаги взамен на символические ответные жесты в виде возврата дипсобственности. Сам факт того, что в декабре эта дипсобственность у нас была отторгнута – это оскорбительный и унизительный шаг в отношении России", — сказал Тимофеев РИА Новости.
Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.