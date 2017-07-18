Эксперт: позиция США по дипсобственности толкает Россию на ответные меры

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Позиция Вашингтона по вопросу о возвращении российской дипсобственности в США фактически вынуждает Москву принять ответные меры, считает программный директор Фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России без получения "чего-то взамен". На фоне таких заявлений 17 июля в Вашингтоне прошли консультации с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и старшего замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Договоренности на них достичь не удалось. Российская сторона в связи с этим напомнила, что оставляет за собой право на ответные меры.

"Тот факт, что американцы сейчас поднимают вопрос в том ключе, что "если вы будете продолжать идти на уступки, тогда мы рассмотрим вопрос о дипсобственности", Москвой конструктивно не воспринимается. Получается, что от России требуются серьёзные политические шаги взамен на символические ответные жесты в виде возврата дипсобственности. Сам факт того, что в декабре эта дипсобственность у нас была отторгнута – это оскорбительный и унизительный шаг в отношении России", — сказал Тимофеев РИА Новости.

"Сейчас Москву толкают на то, чтобы воспринять ответные меры, либо ставят ее перед фактом, что "ребята, если вы будете себя хорошо вести, то тогда мы начнём возврат вашей собственности". То есть пытаются Россию превратить в лабораторную крысу. Это конструктива в диалог не добавляет. Учитывая то, что сейчас есть определённые позитивные изменения после встречи (президента РФ Владимира) Путина и (главы США Дональда) Трампа, раздувание этого скандала играет на руку тем, кто не хочет решения проблем в российско-американских отношениях, прежде всего в самих США", — добавил он.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.