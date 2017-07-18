Источник: главком ВКС будет делегирован в СФ сенатором от Кировской области

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Главком ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев будет делегирован в Совет Федерации сенатором от губернатора Кировской области; документы по кандидатам в сенаторы от и.о. губернатора региона Игоря Васильева будут переданы в областной избирком во вторник или среду, сообщил РИА Новости источник в руководстве СФ.

"Документы на Бондарева будут переданы сегодня или завтра для регистрации", — сказал собеседник агентства.

Сейчас исполнительную власть Кировской области представляет в Совфеде Олег Казаковцев, делегированный в палату ещё прежним губернатором Никитой Белых. Его полномочия заканчиваются в сентябре этого года.