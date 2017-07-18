Рябков не исключил ответных шагов Москвы в ситуации с дипсобственностью

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что в ближайшее время Москва может перейти к ответным мерам в отношении США по вопросу о дипсобственности, если российская позиция не будет воспринята Вашингтоном.

Рябков 17 июля провел в Вашингтоне консультации со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном консультации по острым вопросам российско-американских отношений.

"Мы заявили американцам о том, что их попытки представить дело так, будто они вправе осуществлять подобные действия, для нас категорически неприемлемы. Чем дольше американцы будут упорствовать, тем меньше шансов, что удастся найти решение, которое бы не ущемляло, в том числе, и их интересы. Я лично думаю, что мы в ближайшее время все-таки перейдем к практическим ответным действиям. По крайней мере, я сделал соответствующее предупреждение Тому Шеннону и другим коллегам, участвовавшим во вчерашних консультациях", — сказал Рябков РИА Новости во вторник.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.