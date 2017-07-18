Посол Перу в России предложил объявить 18 июля днем солидарности двух стран

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Посол Перу в России Бенхамин Чимой предложил объявить 18 июля Днем российско-перуанской солидарности и пообещал воплотить эту инициативу в жизнь.

Во вторник на Новодевичьем кладбище состоялось возложение цветов к памятнику советским летчикам и врачам, которые погибли в 1970 году при оказании интернациональной помощи Перу в ликвидации последствий землетрясения.

В Перу 31 мая 1970 года произошло землетрясение магнитудой 7,8. В результате землетрясения погибли и пропали без вести почти 69 тысяч человек, травмы получили около 200 тысяч человек, остались без крова не менее 800 тысяч. Советский "Ан-22", участвовавший в оказании помощи Перу, разбился 18 июля 1970 году во время полета в эту латиноамериканскую страну, при этом погибли 22 человека.

В церемонии приняли участие посол Перу в Москве, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, родственники членов экипажа разбившегося "Ан-22" и представители посольства Перу в Москве.

"От имени правительства и народа Перу мы чтим их (экипажа) память и благодарим их за то, что они сделали, за ту миссию, с которой они отправились, чтобы спасти перуанский народ. Как я уже говорил, солидарность – это одно из великих выражений братства народов… Трагические события, которые мы сегодня вспоминаем, приводят нас к инициативе установить этот день как день российско-перуанской солидарности. Я со своей стороны, как глава дипломатической миссии Перу (в РФ), буду выступать за эту инициативу, и мы постараемся воплотить ее в жизнь", — сказал Бенхамин Чимой.

Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин отметил, что "сегодня этот день уже реально стал днем российско-перуанской солидарности и российско-перуанской дружбы", и выразил уверенность, что "таким этот день и останется".