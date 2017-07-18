Красноярские депутаты планируют отменить закон о повышении себе зарплат

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Красноярского края на внеочередной сессии в среду отменят принятый ими ранее закон о повышении себе зарплат вдвое, сообщает пресс-служба краевого парламента со ссылкой на спикера Александра Усса.

Депутаты Заксобрания Красноярского края на летней сессии приняли проект закона о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Закон принят и подписан главой региона, однако отмечалось, что практически повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета.

"Хочу сказать, что мы допустили грубую ошибку: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода его в действие, отнеслись к нему как к техническому и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее. В итоге мы имеем серьезный отрицательный резонанс… Поэтому мы приняли решение созвать завтра сессию и просто отменить этот закон, чтобы не было никаких двусмысленностей", — сказал спикер.

По словам Усса, принятый закон на самом деле не повышает заработную плату, а "открывает возможность это сделать", чтобы приблизить уровень оплаты труда этой категории людей к среднесибирскому показателю.

Усс добавил, что осенью нужно будет вернуться к этому вопросу, поскольку "он назрел и для муниципальных служащих, и для глав, чтобы обсудить его и принять решение на основе консенсуса, общественного согласия". "Считаю, что этот урок должен научить нас простой вещи: определять уровень заработной платы власть сама себе не может", — отметил спикер регионального парламента.

Глава краевого парламента считает, что к определению уровня зарплат для чиновников необходимо подключить общественные структуры, чтобы выработать какие-то критерии, возможно, на основе опросов, а затем выстроить ранжир.

В "Единой России" этот законопроект называли "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже 10 лет. Краевая прокуратура начала проверку после решения депутатов о повышении зарплаты. Сообщалось, что в среду, 19 июля, в Красноярске на сессии Заксобрания будет рассмотрен протест прокурора региона на принятый депутатами законопроект.