Красноярские депутаты планируют отменить закон о повышении себе зарплат

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Красноярского края на внеочередной сессии в среду отменят принятый ими ранее закон о повышении себе зарплат вдвое, сообщает пресс-служба краевого парламента со ссылкой на спикера Александра Усса.
"Хочу сказать, что мы допустили грубую ошибку: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода его в действие, отнеслись к нему как к техническому и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее. В итоге мы имеем серьезный отрицательный резонанс… Поэтому мы приняли решение созвать завтра сессию и просто отменить этот закон, чтобы не было никаких двусмысленностей", — сказал спикер.
По словам Усса, принятый закон на самом деле не повышает заработную плату, а "открывает возможность это сделать", чтобы приблизить уровень оплаты труда этой категории людей к среднесибирскому показателю.
Глава краевого парламента считает, что к определению уровня зарплат для чиновников необходимо подключить общественные структуры, чтобы выработать какие-то критерии, возможно, на основе опросов, а затем выстроить ранжир.
В "Единой России" этот законопроект называли "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже 10 лет. Краевая прокуратура начала проверку после решения депутатов о повышении зарплаты. Сообщалось, что в среду, 19 июля, в Красноярске на сессии Заксобрания будет рассмотрен протест прокурора региона на принятый депутатами законопроект.