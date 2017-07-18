МИД: Москва оставляет за собой право на ответные меры по дипсобственности

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы, говорится в сообщении МИД РФ во вторник.

Ранее сообщалось, что 17 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел в Вашингтоне со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном консультации по острым вопросам российско-американских отношений.

"Был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Барака Обамы принадлежащей России недвижимости в США. С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры", — отмечает в связи с этим МИД РФ.

"Затрагивались также некоторые актуальные вопросы стратегической стабильности. Внимание американских партнеров вновь было обращено на то, что Россия выступает за возобновление регулярного диалога по данной проблематике, прерванного предыдущим руководством США. Дело за Вашингтоном", — говорится в сообщении российского министерства.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.