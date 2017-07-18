МИД: Москва оставляет за собой право на ответные меры по дипсобственности

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы, говорится в сообщении МИД РФ во вторник.
80.4%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
16.7%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.9%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
"Был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Барака Обамы принадлежащей России недвижимости в США. С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры", — отмечает в связи с этим МИД РФ.
Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.