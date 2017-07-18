СМИ рассказали, какую должность займет Кисляк после возвращения в Россию

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк после возвращения в Россию перейдет в Совет Федерации, где будет представлять интересы одного из российских губернаторов, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

"Новое назначение Кисляка должно состояться после региональных выборов в сентябре, но до того один из врио губернатора должен назвать его в числе трех своих кандидатов в сенаторы", — сообщил один из собеседников издания.

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля, писала ранее газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах и научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова, который встречался с дипломатом в Вашингтоне.

Кисляк с 2008 года занимает должность посла РФ в США. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.