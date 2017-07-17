Рябков и Шеннон начали переговоры в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон начали переговоры в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.

Главной темой встречи, как ожидается, станет вопрос российской дипломатической собственности в США, доступ к которой был закрыт. От данного раунда консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер.

Последние консультации, которые были запланированы на 23 июня в Санкт-Петербурге, были отменены. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль надеется, что США проявят политическую мудрость и волю в решении вопроса с дипломатической собственностью РФ.

Администрация Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.