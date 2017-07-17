Война за нефть: Дональд Трамп толкает цену вниз, но проигрывает

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Цена на нефть, опустившаяся почти вдвое с 2014 года, демонстрирует признаки роста. На торгах в Лондоне ее стоимость колеблется в районе 49 долларов за баррель. По мнению большинства аналитиков, прежнее снижение котировок определялось ростом числа сланцевых проектов (сланцевая нефть добывается не как "традиционная", а при переработке твердых остатков органической материи из горных пород в углеводороды), получивших режим особого благоприятствования со стороны президента США Дональда Трампа.
Теперь тенденция меняется. Американские производители вводят в строй все меньше буровых вышек для добычи сланцевых продуктов, а спрос на классическую нефть растет. Стратегия Штатов по вытеснению ОПЕК с рынка не приносит результатов.
Уронить нефть ниже сорока
За готовностью Соединенных Штатов развивать сланцевый бизнес стоит политическая воля президента Дональда Трампа. Вскоре после вступления в должность политик, связанный с нефтяным бизнесом, пересмотрел экологические ограничения на добычу углеводородов, действовавшие при его предшественнике. При Трампе более активно, чем раньше, углеводороды стали добывать в Арктике и Мексиканском заливе, а импортную нефть — конкурент сланца — обложили налогами.
Решения Белого дома способствовали впечатляющему буму в отрасли. По мнению аналитика "Голдмэн Сакс" Джеффри Карри, политика Трампа до сих пор способна привести к падению нефтяных цен до 40 долларов за баррель — "и даже ниже". Однако американский президент, хоть и сделал все возможное для прогресса отрасли, зависит от ее непредсказуемой стихии: сланцевый бизнес в США — это совокупность большого числа некрупных производителей, каждый из которых решает сам, наращивать ему добычу или нет.
Классическая нефть держит удар
На рынке все активнее действует новый игрок — Индия. Ранее державшийся в тени Китая, южноазиатский гигант нуждается для своего развития во все большем количестве углеводородов. Снижение темпов роста в китайской экономике, повлиявшее на нефтяные цены, перестает казаться аналитикам фатальным фактором. Тем более что возрастающую заинтересованность в черном золоте демонстрирует его классический потребитель — Германия.
По сведениям Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам года спрос на нефть достигнет отметки в 98 миллионов баррелей за сутки и продолжит свое увеличение в 2018 году до уровня в 99,4 миллиона баррелей. Спрос в первом триместре 2017 года агентство оценивало всего лишь как "посредственный", вторая треть года, по его же оценкам, проходит под знаком "впечатляющего возрастания интереса" у покупателей нефти.
ОПЕК соберется в России
Двадцать четвертого июля представители мониторингового комитета ОПЕК, ключевую роль в котором играют Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт и ОАЭ, соберутся в Санкт-Петербурге. На повестке дня — контроль за выполнением соглашения о снижении добычи (а значит, и о росте цены) и выработка стратегии в конкуренции со сланцевыми проектами. Таким образом, США противопоставляют себя большинству добывающих стран и, по крайней мере на текущий момент, проигрывают войну за цену на нефть.