Поклонская: недоброжелатели намеренно раздувают скандал на тему Крыма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Недоброжелатели намеренно раздувают скандал на тему Крыма, сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя ситуацию с турбинами Siemens.

Депутат прибыла в Екатеринбург, для того чтобы принять участие в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых. Помимо этого Поклонская намерена провести прием граждан в региональной общественной приемной председателя правительства Дмитрия Медведева.

"Крымская тема — это тема, которая всегда будет вызывать площадку для того, чтобы придумать какие-то скандалы. Потому что это Крым. Потому что кому-то не нравится русский Крым. Но по-другому нельзя. Крым русским был, русский есть и русским будет", — сказала Поклонская.

В июле Siemens в связи с якобы поставкой своих газовых турбин в Крым подал иск в арбитраж Москвы, суд пока оставил иск без движения до 21 августа. Концерн заявлял, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в "Ростех") для электростанций в Тамани, перемещены в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) — ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.