Кремль ответил на выдвигаемые США условия по возврату дипсобственности

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном каки-либо условий для возвращения российской дипсобственности в США, диалог по этому вопросу ведется на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уже отмечали, что считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности. Мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров. Потому что то, что де-факто и де-юре происходит, происходит абсолютно в нарушение международного права", — заявил Песков журналистам, комментируя заявление американской стороны.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.