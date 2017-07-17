Кремль ответил на выдвигаемые США условия по возврату дипсобственности

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном каки-либо условий для возвращения российской дипсобственности в США, диалог по этому вопросу ведется на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".

"Мы уже отмечали, что считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности. Мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров. Потому что то, что де-факто и де-юре происходит, происходит абсолютно в нарушение международного права", — заявил Песков журналистам, комментируя заявление американской стороны.

"Контакты происходят по линии внешнеполитических ведомств. Кремль, естественно, как таковой, не принимает участие. Хотя, вы знаете, этот вопрос также ставился достаточно однозначно президентом (Владимиром) Путиным в ходе беседы с президентом (Дональдом) Трампом в Гамбурге", — подчеркнул Песков.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.