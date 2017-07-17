Глава Россотрудничества Глебова может покинуть свой пост в сентябре

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава Россотрудничества Любовь Глебова может в сентябре покинуть свой пост и стать представителем от Удмуртии в Совете Федерации: это, вероятно, произойдет, если нынешний врио главы республики Александр Бречалов победит на региональных выборах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.

"По имеющейся информации, на днях будет объявлено о включении нынешнего руководителя Россотрудничества Любови Глебовой в предвыборную тройку… Александра Бречалова. Бречалов был назначен Путиным исполняющим обязанности главы Удмуртии в апреле нынешнего года. В мае стало известно, что Бречалов примет участие в выборах главы республики", — сообщили в пресс-службе.

Таким образом, следуя логике событий, можно предположить, что после сентябрьских региональных выборов главы Удмуртии Глебова может решить покинуть свой пост и стать сенатором, добавили в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря агентства Сергея Шатунова, "это не точно,… (но) если это выдвижение произойдет, и Бречалов выиграет, соответственно, выборы, то тогда это (уход Глебовой – ред.), наверно, произойдет".

Он также подчеркнул, что, помимо Глебовой, в списке есть еще два кандидата, поскольку претендент на пост руководителя субъекта Российской Федерации, в данном случае — Бречалов, должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.