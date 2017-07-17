Заместитель губернатора Кузбасса по строительству ушел в отставку

КЕМЕРОВО, 17 июл — РИА Новости. Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман покинул пост по собственному желанию, сообщила в понедельник региональная администрация.
"Евгений Бухман освобожден от должности заместителя губернатора по строительству, которую он занимал с августа 2014 года. Бухман покинул этот пост по собственному желанию", — говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации, исполняющим обязанности замгубернатора по этому направлению пока никого не назначили. Курировать сферу продолжит начальник областного департамента строительства Александр Шнитко. "Но он остается начальником департамента и не назначен и.о. замгубернатора", — уточнил представитель ведомства.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев в настоящее время проходит реабилитацию после операции на позвоночнике. Он находится в отпуске с 22 мая.