Заместитель губернатора Кузбасса по строительству ушел в отставку

КЕМЕРОВО, 17 июл — РИА Новости. Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман покинул пост по собственному желанию, сообщила в понедельник региональная администрация.

"Евгений Бухман освобожден от должности заместителя губернатора по строительству, которую он занимал с августа 2014 года. Бухман покинул этот пост по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации, исполняющим обязанности замгубернатора по этому направлению пока никого не назначили. Курировать сферу продолжит начальник областного департамента строительства Александр Шнитко. "Но он остается начальником департамента и не назначен и.о. замгубернатора", — уточнил представитель ведомства.

С начала года это уже третий уволившийся заместитель губернатора Кузбасса. Так, 31 марта Аман Тулеев принял отставку своего зама по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной. По данным обладминистрации, она ушла из-за перехода на другую работу. Позже, 1 мая, по собственному желанию "в связи с семейными обстоятельствами" покинул пост заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев, работавший в этой должности с августа 2012 года.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев в настоящее время проходит реабилитацию после операции на позвоночнике. Он находится в отпуске с 22 мая.