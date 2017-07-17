Депутат: шантаж США по вопросу дипсобственности вынудит Москву ответить

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Если Вашингтон продолжит шантаж в вопросах возврата российской дипсобственности, Москва будет вынуждена принимать ответные меры, но это не приведет к улучшению отношений, а лишь создаст трудности в работе дипломатов, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".

"Если будет продолжаться некий шантаж, то мы тоже вышлем 30 дипломатов, и у нас есть возможности, как ответить таким же неправильным (образом) – еще раз подчеркну. Это не приведет к улучшению отношений, это создаст очередные неудобства в нормальной работе дипломатов… Но нас вынуждают это делать", — сказал Чепа РИА Новости.

Со слов парламентария, МИД РФ сделал очень мудрый шаг, не отреагировав на эти действия сразу же, так как понимал, что отношения предстоит выстраивать уже с администрацией нового президента. Тем не менее, "никаких разменных карт здесь не может быть", подчеркнул Чепа.

"Это некий бред. Собственность, которую у нас незаконно забрали, куда даже не пускают наших представителей, чтобы посмотреть, что там происходит, эта собственность выкуплена Советским Союзом много лет назад", — сказал депутат.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

В понедельник в Вашингтоне должен состояться второй раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Последние консультации, запланированные на 23 июня в Санкт-Петербурге, были отменены. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".

Главным вопросом на переговорах станет тема российской дипсобственности в США. От данного раунда консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее заместителя помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству". В качестве примера направления для успешного сотрудничества Горка привел ситуацию в Сирии.