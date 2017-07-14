Встреча Рябкова и Шеннона не должна быть риторической, считает Захарова

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Предстоящая встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном не должна быть риторической, она должна привести к реальным шагам по решению проблем Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы посмотрим, чем закончится эта встреча. Она должна закончиться, конечно, не очередной какой-то риторикой, конечно, не планами на будущее без определения конкретных параметров, она должна будет закончиться абсолютно конкретными вещами. Вот после этой встречи, я думаю, учитывая ее итоги и то, как она пройдет, будут сделаны соответствующие выводы по тому, куда мы все движемся и так далее", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Консультации Рябкова и Шеннона проводятся в рамках двусторонних усилий по обсуждению и урегулированию проблем в российско-американских отношениях. Повестка охватывает гуманитарные вопросы, деятельность дипломатического корпуса, дипсобственность. При этом ранее Рябков заявил РИА Новости, что затягивание США решения вопроса с российской дипломатической собственностью повышает шансы на жесткий ответ со стороны Москвы и что он уже подготовлен.

Ранее МИД РФ подтвердил, что следующая встреча Рябкова и Шеннона запланирована на 17 июля. Предыдущая встреча, намеченная на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отменена российской стороной. Как тогда заявили в МИД РФ, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".