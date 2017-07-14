Путин рассказал, что считает главным лидерским качеством

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает порядочность главным лидерским качеством в современном мире.

"Порядочностью. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно ", — сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Так президент ответил на вопрос, какие ключевые качества, по его мнению, должны быть присущи лидеру в условиях современного мира.

Вместе с тем, Путин отметил, что этого недостаточно, так как лидеру необходим и профессионализм и современные знания.

"Поэтому, второе, я бы сказал — умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя", — добавил глава государства.