Косачев о дипломатических разногласиях России и США: время заканчивается

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США исчерпывают время на решение разногласий по дипломатическим вопросам с Россией, похоже, администрация Дональда Трампа не смогла оценить доброжелательного жеста РФ, не принявшей сразу зеркальных мер, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Информация о том, что Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших дипломатов, ставшее "прощальным подарком" Барака Обамы его преемнику, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену, конечно же, весьма огорчительна", — написал сенатор в пятницу в Facebook . Косачев считает, что это наводит на мысль, что новая команда Белого дома не только не спешит расстаться с показательно враждебным к России наследием жестко критикуемого предшественника, но и "возможно, считает его вполне оправданным".

Хуже всего, отметил Косачев, если Белый дом оказался не в состоянии оценить доброжелательного жеста, когда Россия отказалась действовать зеркально и симметрично. "Это был своего рода аванс администрации Трампа, дававший ей прекрасный шанс показательно отправить в утиль ловушки, оставленные ей Обамой", — подчеркнул сенатор.

Сенатор подчеркнул, что если в США восприняли жест России как должное, то "отложенный ответ – не отмененный ответ. Время еще есть, но оно уже летит".

Сенатор выразил надежду на благоразумие нынешней администрации Белого дома, ибо иначе получится, что буквально все "мины", заложенные Обамой и его командой под будущее российско-американских отношений, сработают. "Но главным проигравшим от этого будет сам Трамп, если он сам еще не понял, что русофобское лобби в Вашингтоне "насытить" собственными антироссийскими шагами в принципе невозможно – им всегда будет мало, вплоть до порога военного конфликта. А то и за ним", — заключил он.